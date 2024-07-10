Kecelakaan 3 Kendaraan di Cianjur, Sopir Pikap Terjepit Badan Mobil

CIANJUR - Tiga unit kendaraan roda empat terlibat kecelakaan di Jalan Raya Lingkar Timur, Cianjur, pada Rabu (10/7/2024) Siang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun seorang pengemudi mobil pikap, Mohammad Dhafin terjepit badan mobil dan mengalami luka ringan.

Informasi yang berhasil dihimpun, peristiwa tersebut terjadi pada saat kendaraan roda empat Daihatsu Granmax dengan nomor polisi A 8178 BM mengangkut barang bekas melaju dari Bandung menuju Sukabumi.

Kendaraan tersebut gagal menyalip hingga mengakibatkan adu banteng dengan kendaraan pikap nomor polisi D 8555 FC yang melaju dari arah berlawanan. Pada saat terjadi adu banteng, mobil Granmax yang dikendarai oleh Saipudin berputar di tengah jalan hingga membentur kendaraan Carry Minibus ber nomor polisi D 1352 VR yang berada di bekangnya.

"Pada saat itu kendaraan menyalip kendaraan yang berada di depannya, dan terjadi kecelakaan dengan mobil pick up yang berada di jalur berlawanan," tutur Kanit Gakum Satlantas Polres Cianjur IPDA Cakra, Rabu (10/7/2024).

Menurutnya, akibat kecelakaan tersebut seorang supir mobil pikap bernama Muhammad Dhafin terjelit bagian depan kendaraan dan memerlukan waktu untuk bisa dievakuasi.

"Setelah terjadi kecelakaan kendaraan Grandmax tersebut terbalik dan memutar sehingga mengenai kendaraan carri yang berada debelakang grandmax pada saat kejadian," jelasnya.