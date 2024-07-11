Pilkada Serentak, PBNU: Jangan Sampai Ada Polarisasi Seperti Kemarin

JAKARTA - Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) menginginkan gelaran pilkada serentak 2024 dapat berjalan dengan damai. Jangan sampai pesta demokrasi ini, justru menimbulkan dampak polarisasi di masyarakat.

"Kami berharap Pilkada ini nanti akan berjalan dengan damai dan tidak menimbulkan polarisasi seperti yang pernah kita alami di masa lalu," ujar Ketua PBNU KH Ulil Abshar Abdalla kepada wartawan di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Demi kesuksesan pilkada serentak, PBNU mendukung terciptanya pilkada yang jujur adil (Jurdil). Sebab pemilu jurdil akan melahirkan calon pemimpin yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya.

"Ya kami PBNU tentu pertama ya kami mendorong terselenggaranya pemilu yang bersih, pemilu yang beradab, pemilu yang betul-betul terbuka dan menghasilkan pemimpin yang membawa maslahat bagi rakyat," sambungnya.

Dia menyadari, karena PBNU bukanlah partai politik, maka urusan aturan soal pilkada pihaknya tak akan mencampuri. Namun bagi calon kepala daerah (Cakada), Gus Ulil akan menitipkan aspirasi dari warga Nahdlatul Ulama.

"PBNU tidak ikut campur secara kelembagaan di dalam Pilkada ini, tetapi kita akan menitipkan aspirasi kita kepada calon-calon yang berkompetisi di dalam pilkada ini," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)