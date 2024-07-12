Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tinjau RSUD Bob Bazar Kalianda, Jokowi Janji Tambah Fasilitas Rawat Inap

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |06:02 WIB
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
LAMPUNG SELATAN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peninjauan langsung fasilitas dan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bob Bazar, Kalianda, Lampung Selatan, Kamis 11 Juli 2024.

Kedatangan Presiden Jokowi disambut antusias masyarakat mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa.

Dalam kunjungan ini, Jokowi datang didampingi Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono serta Pj Gubernur Lampung Samsudin.

Kedatangannya Jokowi dan rombongan disambut oleh Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto dan Direktur Utama RSUD Bob Bazar, dr Reny Indrayani.

Setibanya di RSUD Bob Bazar, Jokowi berkeliling dan mengecek fasilitas pelayanan kesehatan. Disana, Jokowi juga menyapa warga yang berada di sekitar area serta turut membagikan kaos.

Direktur Utama RSUD Bob Bazar, dr Reni Indrayani mengatakan, Presiden Jokowi berjanji akan menambah beberapa fasilitas rumah sakit diantaranya penambahan ruang rawat inap.

"Tadi Pak Jokowi sudah berkeliling melihat beberapa fasilitas rumah sakit. Beliau tadi berjanji akan melakukan penambahan atas permintaan Pak Bupati untuk fasilitas rawat inap, jadi mungkin akan dibangun ke atas untuk ruang rawat inap," ujarnya.

Selain itu, Jokowi juga direncanakan akan menambahkan beberapa fasilitas lainnya seperti penambahan alat-alat kesehatan sebagai penunjang kinerja tim kesehatan di RSUD Bob Bazar.

"Yang diharapkan dari ini seperti fasilitas seperti ruangan jantung, Cath Lab, dan ruangan untuk CT Scan serta sitotoksik, diharapkan juga terpenuhi sarana dan prasarana sesuai dengan perintah Kemenkes untuk rujukan KJSU," tuturnya.

