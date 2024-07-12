Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Kunjungi Lampung Barat, Jokowi Bakal Tinjau RSUD dan Panen Kopi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |08:51 WIB
Kunjungi Lampung Barat, Jokowi Bakal Tinjau RSUD dan Panen Kopi
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengunjungi Kabupaten Lampung Barat, Lampung, melalui Helipad Stadion Transad Poncowati, Kabupaten Lampung Tengah, Jumat (12/7/2024).

Presiden Jokowi dan rombongan lepas landas menggunakan helikopter Super Puma TNI AU sekitar pukul 07.45 WIB.

Setibanya di Helipad Stadion Bumi Sekala Bekhak, Kabupaten Lampung Barat, Presiden Jokowi akan menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Alimuddin Umar.

"Bapak Presiden akan mengecek fasilitas dan pelayanan kesehatan, termasuk BPJS Kesehatan di rumah sakit tersebut," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana dalam keterangannya.

Di Kabupaten Lampung Barat, Presiden Jokowi juga diagendakan untuk meninjau panen kopi di Desa Kembahang, Kecamatan Batubrak. Selanjutnya, Presiden akan kembali ke Stadion Bumi Sekala Bekhak guna lepas landas menuju Kabupaten Tanggamus.

"Di Kabupaten Tanggamus, Bapak Presiden akan mengecek harga bahan pokok di Pasar Kota Agung dan meninjau pelayanan kesehatan di RSUD Batin Mangunang," ungkap Yusuf.

Halaman:
1 2
      
