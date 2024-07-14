Pengemudi Ojol Tewas Usai Jadi Korban Tabrak Lari di Jalan Matraman

Pengemudi Ojol tewas usai jadi korban tabrak lari di Matraman (Foto : Freepik)

JAKARTA - Seorang pengemudi ojek online (ojol) berinisial DS (47) tewas usai menjadi korban tabrak lari di Jalan Matraman, Jakarta Timur, Sabtu (13/7/2024). DS terlibat kecelakaan dengan sesama pengemudi motor.

Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Timur AKBP Arry Setyo menjelaskan, peristiwa bermula saat pengendara yang tidak diketahui itu, hendak melintas di jalan Matraman. Sesampainya di TKP kejadian, kedua pengendara terlibat kecelakaan.

"Sesampainya depan PDC Tower wilayah Matraman, Jakarta timur, terlibat kecelakaan dan berbenturan," kata Arry saat dikonfirmasi wartawan.

Kecelakaan itu mengakibatkan, pengendara ojol mengalami luka di bagian kepala. Korban diketahui meninggal dunia di tempat kejadian.

"Selanjutnya dievakuasi di RS Polri Kramat Jati Jakarta Timur," sambungnya.

Saat ini polisi juga sedang melakukan pengejaran terhadap pengendara yang tidak diketahui tersebut.

"Pengemudi kendaraan sepeda motor NRKB tidak tercatat pergi Meninggalkan TKP. Dalam lidik," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)