Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pengemudi Ojol Tewas Usai Jadi Korban Tabrak Lari di Jalan Matraman

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |00:26 WIB
Pengemudi Ojol Tewas Usai Jadi Korban Tabrak Lari di Jalan Matraman
Pengemudi Ojol tewas usai jadi korban tabrak lari di Matraman (Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pengemudi ojek online (ojol) berinisial DS (47) tewas usai menjadi korban tabrak lari di Jalan Matraman, Jakarta Timur, Sabtu (13/7/2024). DS terlibat kecelakaan dengan sesama pengemudi motor.

Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Timur AKBP Arry Setyo menjelaskan, peristiwa bermula saat pengendara yang tidak diketahui itu, hendak melintas di jalan Matraman. Sesampainya di TKP kejadian, kedua pengendara terlibat kecelakaan.

"Sesampainya depan PDC Tower wilayah Matraman, Jakarta timur, terlibat kecelakaan dan berbenturan," kata Arry saat dikonfirmasi wartawan.

Kecelakaan itu mengakibatkan, pengendara ojol mengalami luka di bagian kepala. Korban diketahui meninggal dunia di tempat kejadian.

"Selanjutnya dievakuasi di RS Polri Kramat Jati Jakarta Timur," sambungnya.

Saat ini polisi juga sedang melakukan pengejaran terhadap pengendara yang tidak diketahui tersebut.

"Pengemudi kendaraan sepeda motor NRKB tidak tercatat pergi Meninggalkan TKP. Dalam lidik," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement