Kecelakaan Adu Banteng Truk Vs Motor Terekam CCTV

PANGKEP - Kecelakaan adu banteng antara mobil truk kapsul dengan sepeda motor Scopy terjadi di Jalan Poros Biringkassi, Kecamatan Bbungoro, Kabupaten Ppangkep, Sulawesi Selatan, terekam CCTV.

Kerasnya benturan, membuat sepeda motor ringsek hingga terseret sejuauh 10 meter. Peristiwa tersebut terjadisaat menjelang waktu Maghrib, Sabtu (13/7/2024).

BACA JUGA: Terduga Pengguna Data Pelamar Kerja untuk Pinjol hingga Rp1 Miliar Belum Diperiksa Polisi

Kuatnya benturan membuat sepeda motor dibagian depan rusak berat.

Pihak kepolisian Sat Lantas Polres Pangkep yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi sepeda motor yang terlibat kecelakaan.

Berdasarkan keterangan polisi, pemotor Honda Scopy yang dating dari arah Tonasa hendak belok ke arah kanan, tiba-tiba bertabrakan dengan mobil truk yang bergerak dari arah Pelabuhan Biringkassi.

Tidak ada korban jiwa dalam kecalakaan tersebut. Sementara korban yang mengalami luka-luka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Siang.