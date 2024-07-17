Advertisement
Didukung Perindo, Cabup Halmahera Tengah Dorong Program Ekonomi Kerakyatan hingga Benahi Infrastruktur

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |19:06 WIB
Didukung Perindo, Cabup Halmahera Tengah Dorong Program Ekonomi Kerakyatan hingga Benahi Infrastruktur
Cabup Halmahera Tengah Edi Langkara (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Bupati (Cabup) Halmahera Tengah, Edi Langkara alias Elang mendorong program ekonomi kerakyatan hingga membenahi permasalahan infrastruktur jalan serta jembatan untuk maju di Pilkada 2024 mendatang. Ia mengusung tagline lanjutkan pembangunan Halmahera Tengah.

"Pertama adalah program ekonomi kerakyatan disamping itu infrastruktur wilayah jalan dan jembatan yang tidak diabaikan harus simultan dengan pembangunan sektor pendidikan serta ekonomi kerakyatan. Itu variabel penting terintegrasi perumahan rakyat, kemudian infrastruktur wilayah jalan dan jembatan, ekonomi kerakyatan, UMKM, pendidikan dan kesehatan," kata Edi Langkara saat ditemui di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (17/7/2024).

"Taglinenya lanjutkan pembangunan Halmahera Tengah," tambahnya.

Elang mengatakan dukungan Perindo amat berarti karena tagline dan spirit ya disukai kelompok millenial khususnya di Halmahera Tengah.

"Perindo bagi saya selain memiliki kursi di DPRD Halmahera Tengah, kedua adalah partai yang lebih dinamis lebih lebih kelompok millenial yang jargon jargon dari Perindo. Selain legitimasi sebagai syarat Cakada, tagline dan spirit Perindo disukai kelompok millenial," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
