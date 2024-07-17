Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Mantan PJ Bandung Barat Ditahan karena Kasus Korupsi Pasar Cigasong

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |07:30 WIB
5 Fakta Mantan PJ Bandung Barat Ditahan karena Kasus Korupsi Pasar Cigasong
A
A
A

BANDUNG - Mantan Pj Bupati Kabupaten Bandung Barat (KBB), Arsan Latif ditahan Kejati Tinggi (Kejati) Jawa Barat karena kasus korupsi Pasar Cigasong, Kabupaten Majalengka, Senin (15/7/2024). Arsan ditahan di Rutan Kelas IA Bandung atau Rutan Kebon Waru.

Berikut fakta yang berhasil dihimpun:

1. Ditahan Usai 8 Jam Diperiksa

Arsan Latif menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 8 jam sebelum akhirnya ditahan. Ia diperiksa sejak pukul 10:00 WIB hingga akhirnya keluar pada dari Gedung Kejati Jabar pada pukul 20.29 WIB.

"Pada hari Senin 15 Maret 2024 dilakukan upaya paksa penahanan terhadap salah satu tersangka, yaitu atas inisial AL. Saat ini, yang bersangkutan kita lakukan upaya paksa selama 20 hari terhitung mulai tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024 di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung," kata Aspidsus Kejati Jabar, Dwi Agus Afrianto.

2. Pasal yang Dilanggar

Dwi mengatakan, Arsan Latif dikenakan Pasal 5, Pasal 12 huruf e, Pasal 11, Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Arsan Latif ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Jabar, pada Rabu 5 Juni 2024 sesuai dengan surat TAP- 58/M.2/Fd.2/06/2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179094//pemerintah-TPDi_large.jpg
Bahas Pemangkasan TKD, Sekda dan Bappeda se-Indonesia Dikumpulkan di Kampus IPDN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178576//pemerintah-cAg1_large.jpg
Indonesia Bersih 2029, Pemerintah Dorong Perubahan Perilaku Masyarakat untuk Hidup Sehat  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175508//prabowo-taPN_large.jpg
Sosok Wamendagri Akhmad Wiyagus, Eks Kabaintelkam yang Pernah Disorot saat Kasus Vina Cirebon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175332//prabowo-Y542_large.jpg
Prabowo Lantik Akhmad Wiyagus Jadi Wamendagri, Ini Profil Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3174995//waduk_saguling-4kld_large.jpg
PLTS Terapung Saguling Diresmikan, Siap Suplai Energi Bersih ke 50.000 Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172934//bupati_bandung_barat_jeje_ritchie_ismail-aLIq_large.jpg
Kasus Keracunan MBG Bandung Barat: KLB Dicabut, 74 Pasien Masih Dirawat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement