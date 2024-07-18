Rian Maulana, Pria yang Gelar Pesta Perceraian Mewah di Lampung Buka Suara

PRINGSEWU - Rian Maulana, pria di Kabupaten Pringsewu Lampung menggelar pesta perceraian hingga videonya viral. Rian menggelar pesta pernikahan dan perceraian di tahun yang sama.

Rian mengaku menikahi sang istri Natalia Dyah pada 3 Maret 2024. Lalu mereka bercerai satu bulan yang lalu. Artinya, pernikahan mereka hanya bertahan beberapa bulan atau seumur jagung.

"Baru sekitar satu bulan ini sudah gak sama-sama lagi, udah pisah. Saya menikah itu tanggal 3 Maret tahun 2024 ini. Iya masih hitungan bulan. Saya beruntung di sini punya keluarga yang selalu men-support apapun keputusanku. Jadi aman masalah keluarga," ujar Rian, Kamis (18/7/2024).

Rian mengaku sengaja membuat pesta perceraian tersebut. Menurut Rian, dia menerima perceraian tersebut dengan lapang dada, sehingga menggelar pesta untuk merayakannya.

"Ya itu acara saya sendiri. Memang perceraian mungkin bagi sebagian orang momen sedih, cuma kalau saya sudah sampai di titik yang sudah menerima. Maka dari itu, ya sudah saya bikin acara itu," tuturnya.