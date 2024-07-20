Satu Jam Tak Keluar Kamar Mandi, Satpam di Lampung Ditemukan Tewas

PRINGSEWU - Seorang petugas Satuan Pengamanan (SATPAM) ditemukan meninggal dunia di dalam kamar mandi pertokoan tempat kerjanya di Kelurahan Pringsewu Utara, Pringsewu, Lampung pada Sabtu (20/7/2024) pagi.

Korban diketahui bernama Heru Sapto Aji (47), warga Dusun Wonokriyo, Pekon Wonodadi, Gadingrejo, Pringsewu. Heru telah bekerja sebagai Satpam di PT Catur Sentosa Adi Prima, sebuah perusahaan distributor kebutuhan rumah tangga, selama empat tahun terakhir.

Jasad korban pertama kali ditemukan oleh Yosan (26), seorang karyawan toko tempat korban bekerja, pada Sabtu pagi sekitar pukul 08.30 WIB. Yosan curiga karena Heru tidak keluar dari kamar mandi sejak satu jam sebelumnya. Setelah memeriksa melalui lubang pintu kamar mandi, Yosan melihat korban tergeletak terlentang.

Mengetahui hal tersebut, Yosan bersama karyawan toko lainnya mendobrak pintu kamar mandi dan mendapati Heru dalam kondisi tidak sadarkan diri. Mereka segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pringsewu Kota.

Kapolsek Pringsewu Kota, Kompol Rohmadi, menjelaskan bahwa pihak kepolisian bersama Tim Inavis Satreskrim Polres Pringsewu dan tenaga medis dari RS Mitra Husada segera turun ke TKP setelah menerima laporan warga.

"Saat petugas datang, posisi korban masih tergeletak di dalam kamar mandi dengan pakaian dinas lengkap dan diduga sudah meninggal dunia. Namun, untuk memastikannya, korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Mitra Husada, dan di sana tenaga medis memastikan bahwa korban sudah meninggal dunia," ujar Kompol Rohmadi mewakili Kapolres Pringsewu AKBP Benny Prasetya pada Sabtu siang.