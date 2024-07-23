311 Hektare Hutan dan Lahan Terbakar di Inhu Riau

PEKANBARU - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terjadi di Desa Sungai Guntung Hilir, Desa Kampung Pulau dan Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Inhu, Riau. Pihak kepolisian, TNI dan BPBD setempat.

Kebakaran yang terjadi d Rengat, Inhu menyebabkan 311 hektare terbakar. Untuk pemadaman, juga dilakukan melalui udara.

"Luasan lahan yang berhasil kita dipadamkan seluas 311 hektare. Pelaku yang menyebabkan Karhutla masih kita selidiki," kata Kapolres Inhu AKBP Fahrian Saleh Siregar Selasa (23/7/2024).

Sebanyak dua helikopter ikut membantu pemahaman dari udara Heli ini beberapa kali menjatuhkan air dari udara ke lokasi yang sulit di jangkau tim darat.