Jerman Larang Organisasi Muslim yang Sebarkan Islam Radikal

FRANKFURT - Kementerian Dalam Negeri Jerman pada Rabu (24/7/2024) mengatakan pihaknya telah melarang asosiasi Islamic Center Hamburg (IZH) dan organisasi anak perusahaannya. Larangan ini terkait dengan alasan bahwa organisasi tersebut mengejar tujuan Islam radikal.

Kementerian tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa 53 lokasi organisasi tersebut telah digeledah oleh pihak berwenang di delapan negara bagian Jerman pada Rabu (24/7/2024) pagi, berdasarkan perintah pengadilan.

Selain IZH yang berbasis di Hamburg, yang merupakan salah satu masjid tertua di Jerman yang terkenal dengan eksterior pirusnya, subgrupnya di Frankfurt, Munich dan Berlin juga dilarang.

Akibatnya, empat masjid Syiah akan ditutup. IZH tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar melalui telepon pada Rabu (24/7/2024) pagi, dan situs webnya tidak dapat diakses oleh publik.

Bukti dari penggeledahan sebelumnya terhadap 55 properti yang dilakukan pada bulan November memberikan dasar bagi pelarangan IZH, yang dikenal dalam bahasa Jerman sebagai Islamisches Zentrum Hamburg, pada Rabu 924/7/2024).

“Hari ini, kami melarang Islamisches Zentrum Hamburg, yang mempromosikan ideologi totaliter dan ekstremis Islam di Jerman,” kata Menteri Dalam Negeri Nancy Faeser.