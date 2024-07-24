Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 24 Juli: Berhentinya Aktivitas Komersial Bandara Polonia Medan

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |05:02 WIB
Peristiwa 24 Juli: Berhentinya Aktivitas Komersial Bandara Polonia Medan
Ilustrasi bandara (Foto: Ist)
JAKARTA – Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi di berbagai negara pada tanggal 24 Juli. Di antaranya, berakhirnya operasional komersial Bandara Polonia, Medan, Sumatera Utara.

Berikut Okezone merangkum berbagai peristiwa yang terjadi pada 24 Juli sebagaimana dikutip dari Wikipedia.org: 

2013 – Berhentinya Aktivitas Komersial Bandara Polonia Medan 

Pada 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitas untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu pada keesokan harinya.

Meski begitu, Bandara Polonia akan tetap melayani penerbangan militer. Perubahan nama Bandar Udara Internasional Polonia menjadi Pangkalan Udara Soewondo diresmikan pada 25 Juli 2013, seiring dipindahnya aktivitas penerbangan sipil ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu.

1955 – Ali Sastroamidjojo Berikan Mandat ke Soekarno

Pada 24 Juli 1955, Ali Sastroamidjojo mewakili Kabinet Ali-Wongso menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno setelah konflik berkepanjangan di tubuh TNI AD.

1897 – Lahirnya Wanita Pelopor Penerbangan

 

Amelia Mary Earhart adalah seorang wanita yang dikenal sebagai pelopor penerbangan. Ia lahir pada 24 Juli 1897, namun dinyatakan hilang pada 2 Juli 1937, dan diketahui tewas pada 5 Januari 1939.

Ia adalah anak perempuan dari Edwin dan Amy Earhart, seorang pelopor penerbangan, penulis, dan pejuang hak wanita asal Amerika Serikat. Earhart adalah wanita pertama yang menerima Distinguished Flying Cross.

Halaman: 1 2
1 2
      
