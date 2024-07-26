Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Analisis BMKG Terkait Gempa M6,0 Maluku Barat Daya, Akibat Aktivitas Deformasi Batuan Dalam

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |05:40 WIB
Analisis BMKG Terkait Gempa M6,0 Maluku Barat Daya, Akibat Aktivitas Deformasi Batuan Dalam
Ilustrasi gempa
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 6,0 guncang wilayah Pantai Selatan Maluku Barat Daya, Maluku pada Jumat (26/7/2024) pada pukul 03.32 WIB. Gempa tersebut dinyatakan tidak berpotensi tsunami. 

"Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M6,0," kata Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono melalui keterangan tertulisnya. 

Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 7,78° lintang selatan 128,82° bujur timur. Tepatnya, berlokasi di laut pada jarak 121 Km timur laut Maluku Barat Daya, Maluku pada kedalaman 170 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi menengah akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam slab Banda. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik," ujarnya. 

Gempa bumi itu dirasakan hingga Kota Tiakur dengan skala intensitas II-III Modified Mercalli Intensity (MMI) di Kecamatan Pesisir Selatan. Yang artinya, getaran terasa nyata dari dalam rumah seperti ada truk yang lewat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG gempa Gempa Maluku Gempa Bumi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/18/3180940//gempa-yjr7_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,3 Guncang Afghanistan Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180933//cuaca-CXti_large.jpg
Waspada, Sejumlah Wilayah Jakarta Diguyur Hujan Ringan hingga Disertai Petir Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180885//gempa-QMxV_large.jpg
Gempa Dangkal Guncang Kolaka Timur Sulawesi Tenggara, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180876//pemerintah-roev_large.jpg
BMKG: 4 Faktor Fenomena Atmosfer Picu Pertumbuhan Awan Hujan Ekstrem!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180859//cuaca_ekstrem-U3Vt_large.jpg
Siaga! Hujan Ekstrem Intai Jakarta, Jabar hingga Jateng Sepekan ke Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180778//gempa-mY7j_large.jpg
Gempa Guncang Bandung Dini Hari, Pusatnya di Darat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement