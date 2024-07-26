Wartawan di Lampung Ditemukan Meninggal dalam Rumah, Jenazahnya Nyaris Membusuk

PRINGSEWU - Seorang wartawan Rifai (48) ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Perumahan Bukit Panjerejo, Pekon Panjerejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung pada Kamis 25 Juli 2024 malam. Mayatnya ditemukan nyaris membusuk dan menggeger warga sekitar.

Rifai yang bekerja di sebuah media online di Lampung sudah delapan bulan tinggal sendirian di rumah itu. Rifai diduga meninggal karena sakit. Ia punya riwayat penyakit diabetes.

Penemuan mayat Rifai berawal dari kecurigaan Harianto (27), tetangga korban, lantaran sudah beberapa hari ia tidak terlihat keluar rumah dan rumahnya juga tidak dihidupkan lampu penerangan.

Kecurigaan Harianto ini bertambah lantaran dari dalam rumah korban tercium bau tidak sedap dan terlihat sepeda motor korban masih berada di dalam rumah. Lantaran tak berani mengecek sendiri, saksi kemudian memberitahukan kepada pengurus lingkungan dan bersama warga lainnya kemudian berupaya mengecek rumah korban.

Lantaran pintu dalam kondisi terkunci, warga kemudian membuka paksa dengan cara mendongkel daun jendela kamar korban. Dari situ warga kemudian baru mengetahui bahwa korban sudah tidak bernyawa dalam posisi tertidur di kasur dengan kondisi tubuh sudah membengkak dan mengeluarkan bau tidak sedap. Adanya kejadian ini warga kemudian melaporkan kepada aparat keamanan yang langsung turun ke TKP.

Kapolsek Gadingrejo AKP Hasbulloh menjelaskan, pihak kepolisian bersama tenaga medis dari puskesmas Wates sudah datang ke TKP untuk melakukan olah TKP, identifikasi, dan pemeriksaan terhadap jasad korban. “Meski demikian untuk mengetahui sebab pasti meninggalnya korban, jasad korban tetap dibawa ke RSUD Pringsewu untuk dilakukan pemeriksaan leboh lanjut,” ujar AKP Hasbulloh pada Jumat (26/07/2024) pagi.