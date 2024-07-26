Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Wartawan di Lampung Ditemukan Meninggal dalam Rumah, Jenazahnya Nyaris Membusuk

Yuswantoro , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |21:02 WIB
Wartawan di Lampung Ditemukan Meninggal dalam Rumah, Jenazahnya Nyaris Membusuk
Rumah Rifai, wartawan yang ditemukan tewas di Pringsewu, Lampung (MPI)
A
A
A

PRINGSEWU - Seorang wartawan Rifai (48) ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Perumahan Bukit Panjerejo, Pekon Panjerejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung pada Kamis 25 Juli 2024 malam. Mayatnya ditemukan nyaris membusuk dan menggeger warga sekitar.

Rifai yang bekerja di sebuah media online di Lampung sudah delapan bulan tinggal sendirian di rumah itu. Rifai diduga meninggal karena sakit. Ia punya riwayat penyakit diabetes. 

Penemuan mayat Rifai berawal dari kecurigaan Harianto (27), tetangga korban, lantaran sudah beberapa hari ia tidak terlihat keluar rumah dan rumahnya juga tidak dihidupkan lampu penerangan.

Kecurigaan Harianto ini bertambah lantaran dari dalam rumah korban tercium bau tidak sedap dan terlihat sepeda motor korban masih berada di dalam rumah. Lantaran tak berani mengecek sendiri, saksi kemudian memberitahukan kepada pengurus lingkungan dan bersama warga lainnya kemudian berupaya mengecek rumah korban.

Lantaran pintu dalam kondisi terkunci, warga kemudian membuka paksa dengan cara mendongkel daun jendela kamar korban. Dari situ warga kemudian baru mengetahui bahwa korban sudah tidak bernyawa dalam posisi tertidur di kasur dengan kondisi tubuh sudah membengkak dan mengeluarkan bau tidak sedap. Adanya kejadian ini warga kemudian melaporkan kepada aparat keamanan yang langsung turun ke TKP.

Kapolsek Gadingrejo AKP Hasbulloh menjelaskan, pihak kepolisian bersama tenaga medis dari puskesmas Wates sudah datang ke TKP untuk melakukan olah TKP, identifikasi, dan pemeriksaan terhadap jasad korban. “Meski demikian untuk mengetahui sebab pasti meninggalnya korban, jasad korban tetap dibawa ke RSUD Pringsewu untuk dilakukan pemeriksaan leboh lanjut,” ujar AKP Hasbulloh pada Jumat (26/07/2024) pagi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179651//wanita_tewas_usai_pulang_dari_kelab_malam-G5iv_large.jpg
Pulang dari Kelab Malam, Wanita Ini Tewas di Depan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178360//mayat_bayi_di_bekasi-Fbek_large.jpg
Tragis! Mayat Bayi Ditemukan Tergantung di Portal Jalan Pekayon Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176273//mayat_lansia_di_depok-oSrV_large.jpg
Geger! Pria Lansia Ditemukan Tewas di Pasar Musi Sukmajaya Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176151//mayat-8nXl_large.jpg
Polisi Pastikan Terapis Wanita Tewas di Jaksel Tidak Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175172//terapis_tewas-rHMZ_large.jpg
Kematian Terapis Wanita di Jaksel, Polisi Dalami Motif dan Periksa 15 Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3174028//penemuan_mayat_terapi_muda-WSMv_large.jpg
Misteri Kematian Terapis Muda di Pejaten, Ada Luka Lecet di Tubuh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement