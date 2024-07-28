Kisah Inspiratif Rifki dan Rizky di Cahaya Hati Indonesia "Beriman dalam Keterbatasan” Siang Ini Pukul 12.00 WIB hanya di iNews

iNews kembali menghadirkan program Cahaya Hati Indonesia, yang akan menemani Anda siang ini dengan berbagai inspirasi dan pencerahan melalui kisah-kisah yang menggugah hati dan pikiran. Dipandu oleh David Chalik, Ustadz Rokhim Hadi, Alfian Hidayat juga menghadirkan narasumber Rifki dan Rizky, yang merupakan eks finalis Da'i Spesial.

Rifki dan Rizky, akan berbagi pengalaman pribadi mereka tentang bagaimana menjaga iman dan semangat dalam situasi yang penuh keterbatasan. Kisah hidup mereka yang inspiratif akan menjadi salah satu highlight dalam episode kali ini.

Rifki & Rizky juga akan menceritakan pengalaman mereka dalam berdakwah dan bagaimana mereka menginspirasi banyak orang melalui perjuangan mereka.

Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi pemirsa untuk tetap berpegang teguh pada iman, apapun tantangan yang dihadapi. Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah atas izin Allah.