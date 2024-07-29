Jabat Bendum Perindo, Angkie Yudistia Tegaskan Masih Stafsus Presiden Jokowi

JAKARTA - Bendahara Umum Partai Perindo, Angkie Yudistia memastikan dirinya masih menjabat sebagai Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga masa jabatannya berakhir.

“Saat ini saya masih jadi Staf Khusus Presiden Republik Indoneisa, karena di Kabinet Pak Presiden itu ada Mba Angela (Tanoesoedibjo) juga sebagai Wakil Menteri, nah Staf Khusus Presiden masih sampai masa jabatan akhir pak Presiden,” kata Angkie jelang Mukernas Partai Perindo di Jakarta Concert Hall (JCH) iNews Tower, Komplek MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat Senin (29/7/2024).

Angkie menjelaskan, dirinya bertugas untuk membangun iklim politik yang baru serta memperjuangkan kelompok rentan.

“Sekarang ini memang penugasan di mana diberi kesempatan oleh Partai Perindo sebagai bendahara umum yang di mana untuk membangun iklim politik yang baru, yang bertransformasi. Karena apa? karena perjuangan, perjuangan yang sama dengan Partai Perindo, salah satunya adalah kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak muda, kita mendengar suara-suara mereka,” ujarnya.