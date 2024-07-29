Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dua Pekerja Terjatuh saat Perbaiki Lampu di Flyover, 1 Orang Tewas Mengenaskan

Ira Widyanti , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |14:59 WIB
Dua Pekerja Terjatuh saat Perbaiki Lampu di Flyover, 1 Orang Tewas Mengenaskan
Illustrasi Mayat (foto: freepik)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Dua orang pekerja terjatuh diduga saat tengah memperbaiki lampu di flyover Kalibalok (Jalan P Antasari-Pangeran Tirtayasa), Bandarlampung, Senin (29/7/2024). 

Salah seorang warga, Junizar mengatakan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 09.30 WIB. Saat itu, dia sedang duduk di pangkalan ojek bawah flyover. 

"Awalnya itu saya lagi duduk mangkal ojek, tiba-tiba ada yang jatuh, dua orang dari atas flyover," ujarnya. 

Junizar menuturkan, saat kejadian, dia bersama teman ojek lainnya pun langsung mendekati korban yang terjatuh untuk membantu korban. 

"Saya kira awalnya mereka kecelakaan sepeda motor jatuh dari atas, pas saya lihat ke atas (Flyover) itu ada mobil kran dengan posisi miring gitu, ternyata mereka ini katanya lagi benerin lampu flyover," ucapnya. 

 

Halaman:
1 2
      
