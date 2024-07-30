Polisi Imbau Warga Sampit Tak Panik Sikapi Teror Ketuk Pintu Misterius

KOTIM - Kapolres Kotawaringin Timur (Kotim) Kalimantan Tengah, AKBP Resky Maulana Zulkarnain mengimbau masyarakat agar tidak panik menyikapi teror ketuk pintu misterius di Sampit sejak sepekan terakhir.

Resky mengatakan, telah menelusuri dan menganalisis fenomena ketuk pintu. Ia juga telah memerintahkan ke polsek jajaran untuk mengajak masyarakat meningkatkan kegiatan sistem keamanan lingkungan (Siskamling).

Hal tersebut juga untuk mencegah terjadinya segala bentuk tindak pidana. Ada dugaan jika hal itu dilakukan oleh orang usil atau suara

benturan benda akibat tertiup angin. Namun yang pasti, fenomena itu belum ada yang mengarah ke tindak pidana.

Diketahui, sejak sepekan terakhir warga di kota Sampit diresahkan dengan adanya suara ketukan pintu yang terjadi saat tengah malam. Namun, saat pintu dibuka tidak ada seorang pun di depannya.

Mulanya isu ini menyebar dari mulut ke mulut dan cuitan di media sosial sampai muncul rekaman CCTV dari salah satu rumah yang mengalami ketukan pintu misterius tersebut, sehingga kian meresahkan masyarakat setempat.



(Arief Setyadi )