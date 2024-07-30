Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Imbau Warga Sampit Tak Panik Sikapi Teror Ketuk Pintu Misterius

Norman Syah , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |06:02 WIB
Polisi Imbau Warga Sampit Tak Panik Sikapi Teror Ketuk Pintu Misterius
Warga Sampit siaga buntut teror ketuk pintu misterius (Foto: Norman Syah)




KOTIM - Kapolres Kotawaringin Timur (Kotim) Kalimantan Tengah, AKBP Resky Maulana Zulkarnain mengimbau masyarakat agar tidak panik menyikapi teror ketuk pintu misterius di Sampit sejak sepekan terakhir.

Resky mengatakan, telah menelusuri dan menganalisis fenomena ketuk pintu. Ia juga telah memerintahkan ke polsek jajaran untuk mengajak masyarakat meningkatkan kegiatan sistem keamanan lingkungan (Siskamling).

Hal tersebut juga untuk mencegah terjadinya segala bentuk tindak pidana. Ada dugaan jika hal itu dilakukan oleh orang usil atau suara
benturan benda akibat tertiup angin. Namun yang pasti, fenomena itu belum ada yang mengarah ke tindak pidana.

Diketahui, sejak sepekan terakhir warga di kota Sampit diresahkan dengan adanya suara ketukan pintu yang terjadi saat tengah malam. Namun,  saat pintu dibuka tidak ada seorang pun di depannya.

Mulanya isu ini menyebar dari mulut ke mulut dan cuitan di media sosial sampai muncul rekaman CCTV dari salah satu rumah yang mengalami ketukan pintu misterius tersebut, sehingga kian meresahkan masyarakat setempat.
 

(Arief Setyadi )

      
