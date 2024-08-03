Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Kronologi Semburan Air Sumur Bor di Sampang, Sempat Terdengar Ledakan

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |04:39 WIB
Kronologi Semburan Air Sumur Bor di Sampang, Sempat Terdengar Ledakan
Semburan sumur bor di Sampang jadi tontonan warga (Foto : MNC Media)
A
A
A

SAMPANG - Semburan tinggi sumur bor di Dusun Batuh Naong, Desa Pandan, Kecamatan Omben, Sampang, Madura, bikin heboh masyarakat setempat. Peristiwa menyeburnya air bor tersebut terjadi pada. Jumat 2 Agustus 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, dini hari.

Sebelum menyembur air sempat terjadi ledakan dan suara ledakan sampai terdengar dari kejauhan.

Rokib (37) selaku pemilik sumur bor menceritakan kronologi menyeburnya air sumur bor tersebut bahkan dirinya sempat panik.

"Sekitar jam 1 dini hari terdengar suara ledakan disertai gemuruh, saya panik lari kedalam rumah dan mengevakuasi anak ke tempat yang aman," ujarnya.

Menurutnya, sempat juga keluar asap dan bauh aneh akan tetapi dirinya tidak bisa memastikan kalo berbau gas karena kondisi gelap gulita.

"Sebelum menyebur air sempat keluar asap dan berbau aneh." tuturnya

Untuk diketahui, semburan air masih tinggi, warga berdatangan semakin banyak untuk menyaksikan semburan air tersebut.

 

