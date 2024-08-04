Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Program Inspiratif Cahaya Hati Indonesia Siang Ini: “Kesabaran di Antara Keikhlasan"

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |09:44 WIB
Program Inspiratif Cahaya Hati Indonesia Siang Ini: “Kesabaran di Antara Keikhlasan
Cahaya Hati Indonesia
A
A
A

JAKARTA - Saksikan Cahaya Hati Indonesia Siang Ini "Kesabaran di Antara Keikhlasan" bersama David Chalik, Ustadz Abeey Ghifran, Ustadzah Lulung  dan Narasumber Spesial Rizky Ayu Sinjai, Pukul 12.00 WIB, hanya di iNews

Program inspiratif Cahaya Hati Indonesia kembali hadir siang ini dengan tema yang sangat relevan dan menyentuh hati, "Kesabaran di Antara Keikhlasan." Dipandu oleh host ternama David Chalik, acara ini akan memberikan pencerahan dan inspirasi bagi kita semua.

Bersama Ustadz Abeey Ghifran dan Ustadzah Lulung akan membahas pentingnya kesabaran dalam menghadapi berbagai ujian hidup, serta bagaimana keikhlasan dapat membantu kita mencapai ketenangan batin dan kebahagiaan sejati.

Tidak hanya itu, acara ini juga akan diramaikan oleh kehadiran selebgram Rizky Ayu Sinjai yang akan berbagi pengalaman pribadinya tentang bagaimana ia menemukan kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani kehidupannya sebagai seorang publik figur. Kisah-kisah inspiratif Rizky Ayu Sinjai diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat baru bagi para penonton.

Tema "Kesabaran di Antara Keikhlasan" sangat relevan dengan berbagai situasi yang kita hadapi dalam kehidupan. Baik dalam menghadapi masalah pribadi, tantangan pekerjaan, atau hubungan sosial, kesabaran dan keikhlasan adalah kunci untuk meraih kedamaian dan kebahagiaan.

Setiap episode Cahaya Hati Indonesia dilengkapi dengan segmen “Ngaji Yuk” bersama Ustadz Munawir Ngacir. Di segmen ini  pemirsa di studio dan di rumah diajak untuk belajar mengaji serta untuk memperdalam pemahaman keagamaan. Jangan lewatkan juga kesempatan untuk memperkaya ilmu-ilmu spiritual dan pengetahuan agama kita serta mari bersama-sama menapaki akhir pekan dengan makna yang mendalam dari ajaran Al Quran.

Saksikan “Cahaya Hati Indonesia”, setiap sabtu dan Minggu pukul 12.00 WIB, hanya di iNews. Bagi Jemaah majelis taklim dimanapun berada. Mau hadir jadi jamaah langsung di program Cahaya Hati Indonesia? Yuk, daftar gratis hubungi Wahyu di nomor 0823-8767-8887.

(Fahmi Firdaus )

      
