Gunung Lewotobi Laki-Laki Kembali Erupsi Minggu Malam

FLORES TIMUR - Gunung berapi Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali mengalami erupsi pada Minggu (4/8/2024) malam. Letusan melontarkan abu vulkanik hingga 1.200 meter di atas kawah.

Laporan Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Lewotobi Laki-Laki, letusan ini terjadi pada pukul 19.31 Wita. "Tinggi kolom abu teramati lebih kurang 1.200 meter di atas puncak, sekitar 2.784 meter di atas permukaan laut," ujar Kepala PGA Lewotobi Laki-Laki, Herman Yosef Mboro.

Adapun kolom abu pada letusan ini, demikian Mboro, teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah Barat dan Barat Laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dalam durasi sekitar 6 menit 35 detik. "Erupsi disertai suara gemuruh sedang hingga kuat," ujarnya.

Sebagaimana ditetapkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), saat ini status vulkanik Gunung Lewotobi Laki-Laki berada di Level III (Siaga). Warga dilarang melakukan aktivitas apapun dalam radius 3 kilometer dari pusat erupsi serta 4 kilometer sektoral Utara-Timur Laut dan 5 kilometer ke sektor Timur Laut.

"Masyarakat diminta tetap tenang. Ikuti arahan Pemda serta tidak mempercayai isu-isu dari sumber yang tidak jelas," tegas Mboro.

Sementara itu, Pemda Flores Timur diharapkannya agar senantiasa berkoordinasi dengan Pos PGA Lewotobi Laki-laki ataupun pihak PVMBG di Bandung.

(Arief Setyadi )