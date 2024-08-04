Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Kawanan Remaja Serang Warga Gowa Pakai Panah, 1 Orang Tertancap di Leher

Bugma , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |02:01 WIB
Kawanan Remaja Serang Warga Gowa Pakai Panah, 1 Orang Tertancap di Leher
Polisi menangkap pelaku penyerangan warga di Gowa, Sulawesi Selatan (Foto: Bugma)
A
A
A

SULSEL - Seorang pria, Basri (52), warga Desa Romang Loe, Kabupaten Gowa diserang kawanan remaja bermotor dengan busur panah di Gowa, Sulawesi Selatan, Sabtu (3/8/2024). Korban mengalami luka tancapan anak panah di leher hingga nyaris tembus.

Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Bhayangkara Makassar untuk menjalani perawatan. Peristiwa tersebut tepatnya terjadi di di Desa Samaya, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Awal kejadian terjadi ketika korban sedang duduk di salah satu warung. Tiba-tiba melintas enam orang pelaku dengan mengendarai motor sambil membawa busur panah dan langsung menyerang korban.

Kanit Reskrim Polsek Bontomarannu, Ipda Irzal Makkarawa mengatakan, setelah menerima laporan, jajarannya langsung mendatangi lokasi penyerangan dan berhasil menangkap enam pelaku yang masih di bawah umur. Polisi juga menyita sebuah alat pelontar busur yang diduga digunakan pelaku saat bersama-sama menyerang korban.

Enam pelaku masing-masing, yakni MA (15), JA (17), AS (14), SS (14), MI (14) dan WY (15). Keenam pelaku pun langsung digiring dan diserahkan ke Unit PPA Satreskrim Polres Gowa untuk penanganan lebih lanjut karena para pelaku masih di bawah umur.

Keenam pelaku di bawah umur kini ditahan dan menjalani pemeriksaan di Unit PPA Satreskrim Polres Gowa, Sulawesi Selatan.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/340/3060062/penyerangan-RVYz_large.jpg
2 Orang Kakak Beradik Mabuk Nekat Serang Polisi Pakai Golok, Begini Ending-nya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/338/3043297/anak_punk_ngamuk-VBJh_large.jpg
Tak Dikasih Uang, Anak Punk Ngamuk Serang Pemuda yang Nongkrong di Warkop dengan Pisau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179447//kekerasan-qAQh_large.jpg
Polisi Periksa Staf Diduga Korban Pelecehan Kepala SPPG di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179277//perindo-YCPt_large.jpg
Kepsek SDN Pesanggrahan Berharap Sosialisasi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan Dilanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179272//viral-srYf_large.jpg
Peradi Jaktim Tangani 14 Kasus Pro Bono, dari Kekerasan Seksual hingga Penganiayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178749//pelecehan-YejF_large.jpg
Kepala SPPG di Bekasi Dipolisikan Diduga Lecehkan Pegawai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement