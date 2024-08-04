Kawanan Remaja Serang Warga Gowa Pakai Panah, 1 Orang Tertancap di Leher

SULSEL - Seorang pria, Basri (52), warga Desa Romang Loe, Kabupaten Gowa diserang kawanan remaja bermotor dengan busur panah di Gowa, Sulawesi Selatan, Sabtu (3/8/2024). Korban mengalami luka tancapan anak panah di leher hingga nyaris tembus.

Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Bhayangkara Makassar untuk menjalani perawatan. Peristiwa tersebut tepatnya terjadi di di Desa Samaya, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Awal kejadian terjadi ketika korban sedang duduk di salah satu warung. Tiba-tiba melintas enam orang pelaku dengan mengendarai motor sambil membawa busur panah dan langsung menyerang korban.

Kanit Reskrim Polsek Bontomarannu, Ipda Irzal Makkarawa mengatakan, setelah menerima laporan, jajarannya langsung mendatangi lokasi penyerangan dan berhasil menangkap enam pelaku yang masih di bawah umur. Polisi juga menyita sebuah alat pelontar busur yang diduga digunakan pelaku saat bersama-sama menyerang korban.

Enam pelaku masing-masing, yakni MA (15), JA (17), AS (14), SS (14), MI (14) dan WY (15). Keenam pelaku pun langsung digiring dan diserahkan ke Unit PPA Satreskrim Polres Gowa untuk penanganan lebih lanjut karena para pelaku masih di bawah umur.

Keenam pelaku di bawah umur kini ditahan dan menjalani pemeriksaan di Unit PPA Satreskrim Polres Gowa, Sulawesi Selatan.



(Arief Setyadi )