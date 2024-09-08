Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

2 Orang Kakak Beradik Mabuk Nekat Serang Polisi Pakai Golok, Begini Ending-nya

Andhy Eba , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |07:01 WIB
2 Orang Kakak Beradik Mabuk Nekat Serang Polisi Pakai Golok, Begini <i>Ending</i>-nya
Ilustrasi penyerangan (Foto: Ist)
SULTRA - Dua orang kakak beradik yang sedang mabuk-mabukan di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) nekat mengejar dan menyerang anggota kepolisian menggunakan golok. Polisi akhirnya memburu dan membekuk pelaku di rumahnya. 

Keduanya tak berkutik saat ditangkap polisi. Sementara saat penangkapan keduanya, sang istri pelaku histeris. Terlihat wajah pasrah pelaku La Keke dan La Iyo, dua orang pria asal Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, Sultra saat keduanya menjalani pemeriksaan di Polres Muna.

Kejadian itu bermula saat dua orang pelaku yang merupakan kakak beradik dilaporkan membuat keributan di tengah permukiman warga pada Kamis dini hari, 5 September 2024 sekitar pukul 02.00 Wita.

Keduanya yang saat itu dalam kondisi mabuk didatangi dua anggota Polsek Watopute untuk diamankan. Namun, bukannya menurut, keduanya justru mengancam kedua anggota polisi tersebut dan nekat mengejar keduanya menggunakan senjata tajam jenis golok.

Beruntung, kedua anggota polisi berhasil menyelamatkan diri dari aksi brutal kedua kakak beradik yang sedang mabuk tersebut. Tidak butuh waktu lama, kedua pelaku akhirnya berhasil diringkus oleh Tim Satreskrim Polres Muna di rumahnya masing-masing tanpa ada perlawanan.

Kapolres Muna AKBP Indra Sandy Purnama Saksi mengatakan, saat ini kedua kakak beradik itu masih menjalani pemeriksaan di Polres Muna untuk proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam tujuh tahun penjara.
 

(Arief Setyadi )

      
