Menteri Papua Nugini Didakwa Lakukan Penyerangan di Australia

PERTH - Menteri Perminyakan Papua Nugini yang berpengaruh Jimmy Maladina telah didakwa melakukan penyerangan menyusul dugaan perselisihan domestik di Australia.

Menurut dokumen pengadilan, polisi mengatakan seorang wanita berusia 31 tahun diduga diserang di Sydney oleh pria berusia 58 tahun yang dikenalnya pada Sabtu (6/7/2024) pagi waktu setempat.

Maladina diberikan jaminan bersyarat sebelum hadir di pengadilan pada 11 Juli mendatang.

Dalam sebuah pernyataan, dia mengaku mengetahui laporan media baru-baru ini dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mengatasi masalah ini.

BACA JUGA: KBRI Port Moresby Pastikan Tak Ada Korban WNI Tanah Longsor di Papua Nugini

“Saya memahami gawatnya situasi ini dan kekhawatiran yang ditimbulkannya,” kata Maladina, dikutip BBC,

“Sebagai pegawai negeri, saya memegang teguh standar perilaku yang tinggi, baik secara pribadi maupun profesional. Saya ingin menegaskan bahwa kekerasan dalam bentuk apa pun tidak dapat diterima, dan saya berkomitmen menangani situasi ini dengan integritas dan transparansi,” lanjutnya.