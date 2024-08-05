Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kebakaran di Ponpes Lirboyo, Sejumlah Santri Sesak Napas Dilarikan ke RS

Afnan Subagio , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |20:31 WIB
Kebakaran di Ponpes Lirboyo, Sejumlah Santri Sesak Napas Dilarikan ke RS
Kebakaran di Ponpes Lirboyo (Okezone)
A
A
A

KEDIRI - Sebuah bangunan di kompleks Pondok Pesantren Lirboyo, Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur terbakar, Senin (5/8/2024). Akibatnya sejumlah santri terpaksa dievakuasi ke rumah sakit karena mengalami sesak napas.

Kebakaran membuat asap tebal mengepul dari bangunan yang dilalap api di kompleks Ponpes Lirboyo.

Santri mengaku mereka tiba-tiba melihat kepulan asap dan panik menyelamatkan diri serta barang berharga. Sejumlah santri terpaksa harus dievakuasi ke rumah sakit setelah mengalami sesak napas.

Sementara itu lima unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sulitnya medan membuat proses pemadaman sedikit terhambat.

Pengasuh pondok putri Lirboyo, Muhammad Khusnudin An Nur mengatakan bahwa upaya pemadaman api melibatkan lima unit mobil damkar dari Pemkot Kediri.

Kasus kebakaran ini kini dalam penyelidikan Polres Kediri Kota. Sedangkan proses belajar mengajar di pondok telah kembali normal.

(Salman Mardira)

      
