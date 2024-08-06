Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Kadis Lingkungan Hidup Karo Ditahan Terkait Korupsi Pembangunan Makam 

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |06:40 WIB
Kadis Lingkungan Hidup Karo Ditahan Terkait Korupsi Pembangunan Makam 
Kejari Karo (Okezone.com/Wahyudi)
A
A
A

KARO - Penyidik Kejaksaan Negeri Karo resmi menahan Radius Tarigan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo ini ditahan usai dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan tempat pemakaman umum (TPU) di Desa Salit, Kecamatan Tiga Panah, Karo, Sumatera Utara.

Proyek pembangunan makam di bawah naungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo itu memiliki pagu anggaran senilai Rp3 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Karo 2019.

Selain Radius, Kejaksaan Negeri juga telah menetapkan tiga orang kontraktor dalam proyek pembangunan itu sebagai tersangka. Ketiganya juga sudah ditahan selayaknya Radius Tarigan.

Koordiantor Bidang Intelejen pada Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara, Yos A Tarigan, mengatakan Radius Tarigan dan ketiga orang lainnya telah dijadikan tersangka sejak Jumat, 2 Agustus 2024 lalu.

"Saat proyek ini bergulir, tersangka RT (Radius Tarigan) merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Karo. Dia bersama tersangka lainnya diduga melakukan tindak pidana korupsi yang menurut hasil laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, merugikan keuangan negara senilai Rp 216,9 juta," sebut Yos, Senin (5/8/2024).

Yos menjelaskan jika dalam P-APBD Karo 2019, dianggarkan Rp 3 miliar untuk program pengelolaan TPU di Desa Salit. Anggaran tersebut dengan rincian pembangunan sarana dan prasarana TPU sebesar Rp 2.984.316.000. Kemudian pemeliharaan sarana dan prasarana TPU sebesar Rp 44.406.600.

Pembangunan sarana dan prasarana TPU senilai Rp 2,98 miliar itu dengan kemudian dipecah oleh Radius menjadi 7 proyek pengerjaan. Hal itu diduga dilakukan Ridius agar menghindari proses tender.

"Bahwa diduga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sengaja memecah mecah item pekerjaan menjadi 7 kegiatan untuk menghindarkan proses tender padahal diketahui bahwa seluruh pekerjaan dibangun di satu lokasi yang sama," ucapnya.

Radius memecah proyek pembangunan TPU tersebut menjadi 7 dengan masing-masing sebagai berikut, penataan kawasan TPU senilai Rp 1,19 miliar, pembangun lapangan parkir senilai Rp 748 juta, pembangunan gedung kantor pengelola senilai Rp 149,7 juta, pembangunan gapura sebesar Rp 199,6 juta, pembangunan sumur bor sebesar Rp 149,6 juta, pembuatan tembok penahan kolam resapan dan plaza bundaran senilai Rp 299,5 juta, dan pemasangan lampu penerangan jalan dan KWH meter di TPU sebesar Rp 199,7 juta.

7 proyek tersebut ternyata tidak dikerjakan langsung oleh perusahaan pemenang. Pekerjaan proyek itu dialihkan kepada pihak ketiga.

"Bahwa proses seleksi terhadap ke 7 perusahaan yang melaksanakan pekerjaan Kegiatan Pengelolaan Areal Pemakaman Umum di Desa Salit Kabupaten Karo hanya formalitas karena faktanya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan secara langsung oleh pelaksana selaku penyedia akan tetapi justru dialihkan dan dikerjakan oleh pihak ketiga yang tidak berhak (pinjam perusahaan)," terangnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183214//kpk-L6hg_large.jpg
Usai OTT Bupati Sugiri, KPK Dalami Dugaan Korupsi Monumen Reog Ponorogo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180516//prabowo-nDC0_large.jpg
Prabowo: Indonesia Sedang Melawan Korupsi dan Pebisnis Serakah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180331//gula-WBq3_large.jpg
5 Bos Perusahaan Gula Divonis 4 Tahun Penjara Terkait Kasus Korupsi Impor Gula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180308//mantan_kadisbud_dki_jakarta_iwan_henry_wardhana-Zoem_large.jpg
Korupsi SPJ Fiktif, Eks Kadisbud DKI Jakarta Divonis 11 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178874//patra_niaga-BLvM_large.jpg
Jaksa Minta Hakim Abaikan Eksepsi Mantan Dirut Pertamina Patra Niaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178273//polri_geledah_3_lokasi_terkait_dugaan_korupsi-O2vK_large.jpg
Polri Geledah 3 Lokasi Terkait Dugaan Korupsi Pengelolaan Keuangan Blok Migas Langgak PT SPR
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement