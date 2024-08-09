Ajaib! Siswa SMA Selamat Usai Loncat dari Lantai 3 Solo Paragon Mall

SOLO – Seorang pelajar SMA berinisial ASH (17) bikin heboh setelah melompat dari lantai tiga gedung Solo Paragon Mall, Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (9/8/2024). Ajaibnya remaja itu terjatuh di tepat atas spring bed yang sedang dipamerkan di stand pameran, sehingga nyawanya selamat.

Aksi siswa SMA swasta di Kota Solo yang tiba-tiba loncat dari lantai tiga mal itu viral di media sosial. Dalam video yang beredar terlihat korban masih bergerak usai terjatuh ke lantai dasar mal.

Petugas kemudian mencoba untuk mengevakuasi korban dan dibawa ke rumah sakit untuk perawatan.

Chief Marketing Communication (Marcom) Solo Paragon Mall, Veronica Lahji mengatakan bahwa korban diduga mengidap gangguan kepribadian atau bipolar.

Menurut Veronica, korban mengalami luka lecet pada bagian bibir usai loncat dari lantai tiga mal.

Sedangkan saksi mata yang juga sales dari spring bed, Daniel mengatakan bahwa korban saat terjatuh masih dalam kondisi sadar dan sempat menelpon ibunya.

Daniel juga menyampaikan bahwa kondisi spring bed usai tertimpa tubuh korban tersebut juga mengalami kerusakan yang diperkirakan dapat berdampak pada nilai jualnya.

(Salman Mardira)