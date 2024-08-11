Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Prabowo Subianto Sumbangkan 100 Mobil untuk Masjid di Sumut

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |12:57 WIB
Prabowo Subianto Sumbangkan 100 Mobil untuk Masjid di Sumut
Prabowo Subianto menyumbangkan 100 mobil untuk masjid di Sumut (Foto : Istimewa)
JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional (Munas) ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) di Medan, Sumatera Utara.

Secara simbolis, sebanyak 30 unit mobil sumbangan itu diserahkan oleh Komjen Pol (Purn) Syafruddin bersama Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Said Aldi Al Idrus dan H Rahmatshah.

Nanti ya, seluruh mobil akan disebar ke sembilan DPW BKPRMI yaitu Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Selatan(Sumsel), Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu dan Lampung. 

Mewakili semua DPW BKPRMI, Said Aldi Al Idrus pun mengucapkan terima kasih kepada Prabowo Subianto yang selama ini terus memberikan dukungan kepada BKPRMI. 

Dia menceritakan bahwa sebelumnya Prabowo juga pernah menyumbangkan 40 unit mobil pembersih masjid untuk menyukseskan program pembersihan 222.000 masjid/musholla se-Indonesia.

"Waktu itu 40 unit mobil ini disumbangkan ke BKPRMI bekerjasama dengan Yayasan Prabowo Subianto Djojohadikusumo untuk program bersih 222.000 Masjid/Musholla se-Indonesia," kata Said melalui keterangan tertulisnya, Minggu (11/7/2024).

 

