Ulang Tahun ke-12, Kota Kasablanka Raih Sertifikasi EDGE Bangunan Hijau

Jakarta- Berbagai upaya dilakukan dalam mengurangi pemanasan global yang menjadi perhatian seluruh dunia, seperti dengan penggunaan energi secara bijak, mengurangi emisi, hingga membuat bangunan ramah lingkungan atau green building. Sejalan dengan upaya tersebut, Kota Kasablanka berkomitmen untuk mengurangi dampak permasalahan lingkungan secara keseluruhan dari aspek operasional.

Kini Kota Kasablanka meraih sertifikasi gedung ramah lingkungan, yakni EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) Certified oleh Green Building Council Indonesia. Sertifikat tersebut dikantongi berkat kerja keras Kota Kasablanka dalam mewujudkan perusahaan yang peduli terhadap pengelolaan efisiensi energi gedung dan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini merupakan hadiah terindah bagi Kota Kasablanka yang tepat berulang tahun ke-12.

Kota Kasablanka memperoleh hadiah ulang tahun yaitu penghargaan EDGE Certificate dengan pencapaian yang terbagi menjadi beberapa kategori yaitu, penghematan air sebesar 56%, penghematan energi sebesar 25% dan 99% minim karbon. Adapun standar bangunan hijau dan sistem sertifikasi yang telah Kota Kasablanka terapkan dalam fitur ramah lingkungan untuk dukung efisiensi penggunaan energi, yaitu dengan atap reflektif dan terisolasi, pencahayaan interior hingga eksterior yang efisien, ventilasi terkontrol di area parkir.

Kemudian penghematan sumber air dengan penggunaan air keran di kamar mandi, closet, sistem pengolahan dan daur ulang air limbah. Tidak hanya itu, Kota Kasablanka kurangi emisi karbon dengan menggunakan material yang efisien untuk pelat lantai, dinding, kaca jendela, dan masih banyak lagi.

“IFC sangat senang dapat bermitra dengan Kota Kasablanka dalam memajukan inisiatif bangunan hijau di Indonesia,” kata Farida Lasida Adji, East Asia Regional Lead Green Buildings and Green Cities Program, Climate Business Department di IFC.