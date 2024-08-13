Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ulang Tahun ke-12, Kota Kasablanka Raih Sertifikasi EDGE Bangunan Hijau

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |16:12 WIB
Ulang Tahun ke-12, Kota Kasablanka Raih Sertifikasi EDGE Bangunan Hijau
Kota Kasablanka Raih Sertifikasi EDGE Bangunan Hijau di Jakarta (Foto: Dok Kota Kasablanka)
A
A
A

Jakarta- Berbagai upaya dilakukan dalam mengurangi pemanasan global yang  menjadi perhatian seluruh dunia, seperti dengan penggunaan energi secara bijak, mengurangi  emisi, hingga membuat bangunan ramah lingkungan atau green building. Sejalan dengan upaya  tersebut, Kota Kasablanka berkomitmen untuk mengurangi dampak permasalahan lingkungan  secara keseluruhan dari aspek operasional.

Kini Kota Kasablanka meraih sertifikasi gedung ramah  lingkungan, yakni EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) Certified oleh Green Building  Council Indonesia. Sertifikat tersebut dikantongi berkat kerja keras Kota Kasablanka dalam  mewujudkan perusahaan yang peduli terhadap pengelolaan efisiensi energi gedung dan lingkungan  yang berkelanjutan. Hal ini merupakan hadiah terindah bagi Kota Kasablanka yang tepat berulang  tahun ke-12.  

Kota Kasablanka memperoleh hadiah ulang tahun yaitu penghargaan EDGE Certificate dengan  pencapaian yang terbagi menjadi beberapa kategori yaitu, penghematan air sebesar 56%, penghematan energi sebesar 25% dan 99% minim karbon. Adapun standar bangunan hijau dan  sistem sertifikasi yang telah Kota Kasablanka terapkan dalam fitur ramah lingkungan untuk dukung  efisiensi penggunaan energi, yaitu dengan atap reflektif dan terisolasi, pencahayaan interior hingga  eksterior yang efisien, ventilasi terkontrol di area parkir.

Kemudian penghematan sumber air  dengan penggunaan air keran di kamar mandi, closet, sistem pengolahan dan daur ulang air limbah.  Tidak hanya itu, Kota Kasablanka kurangi emisi karbon dengan menggunakan material yang efisien  untuk pelat lantai, dinding, kaca jendela, dan masih banyak lagi.  

“IFC sangat senang dapat bermitra dengan Kota Kasablanka dalam memajukan inisiatif bangunan  hijau di Indonesia,” kata Farida Lasida Adji, East Asia Regional Lead Green Buildings and Green  Cities Program, Climate Business Department di IFC.

Halaman:
1 2
      
