Truk Tabrak Truk di Tol Cipularang, 1 Orang Tewas

PURWAKARTA - Truk boks bernomor polisi B 9831 NXR terlibat kecelakaan maut dengan truk tronton di ruas Tol Cipularang kilometer 84.800 sekitar Kampung Ciganea, Jatiluhur, Purwakarta. Kondisi kendaraan rusak parah.

Bagian depannya ringsek, kaca depannya juga hancur usai menabrak bagian belakang truk tronton pengangkut pasir. Sedangkan truk tronton pengangkut pasir hanya mengalami kerusakan ringan dan mengalami pecah ban belakang sebelah kanan.

Kanit PJR Tol Cipularang, Iptu Dadang Setiawan mengatakan, kecelakaan ini juga mengakibatkan pengemudi truk boks tewas di lokasi kejadian. Korban tewas bernama Sarkani (39) warga Serang, Banten saat ini berada di kamar jenazah Rumah Sakit Abdul Radjak Purwakarta.

Sementara kecelakaan terjadi saat keduanya melaju dari arah yang sama yaitu dari arah Bandung menuju Jakarta dan di lajur yang sama lajur satu. Setiba di lokasi kejadian, diduga sopir truk boks mengantuk sehingga hilang kendali.

Kemudian, oleng dan menabrak bagian belakang kendaraan truk tronton pengangkut pasir yang ada di depannya.

Kencangnya tabrakan membuat truk boks masuk ke dalam bagian belakang truk pengangkut pasir. Bagian kepala truk boks pun ringsek dan nahas sopirnya yang berkendara seorang diri tewas di tempat kejadian akibat terjepit antara kedua kendaraan tersebut.

Hingga kini, pengemudi truk boks yang tewas masih berada di kamara jenazah Rumah Sakit Abdul Radjak Purwakarta. Sedangkan kasus kecelakaan ini sudah dalam penanganan Unit Laka Lantas Polres Purwakarta.



(Arief Setyadi )