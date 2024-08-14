Lawan Mantu Presiden di Pilgub Sumut, Edy Rahmayadi: Yakin Saya Menang

JAKARTA - Mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menegaskan bahwa dirinya meyakini akan memenangkan pertarungan di kontestasi Pilgub Sumut 2024, kendati harus melawan super koalisi yang telah mendukung menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution.

"Oh yakin saya menang," kata Edy usai menghadiri pengumuman calon kepala daerah yang diusung PDIP di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

Ia pun tak khawatir untuk berhadapan dengan mantu Presiden tersebut. Menurutnya, hal itu merupakan dinamika demokrasi yang terjadi di Pilkada serentak 2024.

"Sehingga, silakan rakyat berpesta. Tinggal memilih mana yang akan dipilih untuk menjadi pemimpin," ujarnya.

Purnawirawan Jenderal TNI bintang tiga ini pun berharap tak ada tekanan-tekanan kepada rakyat. Menurutnya, biarlah demokrasi berjalan sebagaimana mestinya.

"Yang menganggu demokrasi adalah pengkhianat bangsa," pungkasnya.



(Fakhrizal Fakhri )