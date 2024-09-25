Advertisement
HOME NEWS JABAR

Survei Indikator: Pasangan Eman-Dena Unggul 54,8 Persen di Pilkada Majalengka 2024

Sucipto , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |17:18 WIB
Survei Indikator: Pasangan Eman-Dena Unggul 54,8 Persen di Pilkada Majalengka 2024
Survei Indikator: Pasangan Eman-Dena Unggul 54,8 Persen
JAKARTA - Indikator Politik Indonesia kembali merilis hasil survei terkait elektabilitas cabup dan cawabup di Pilkada Majalengka 2024. Hasilnya, pasangan nomor urut 1, Eman Suherman-Dena Muhamad Ramdhan menempati posisi teratas.

Pasangan Eman-Dena berada di peringkat pertama dengan 54,8 persen dan posisi kedua ditempati pasangan Karna Sobahi-Koko Suyoko dengan 33,7 persen. Sementara responden yang tidak menjawab atau belum menemukan pilihan ada sebanyak 11,5 persen.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, komposisi pemasangan Eman-Dena dinilai cocok karena bisa menunjukkan tren positif dari masing-masing pasangan. Sementara, rivalnya Karna-Koko belum terlalu signifikan.

"Ternyata kalau dipasangkan antara Eman dengan Dena itu cenderung positif. Eman yang punya basis dengan Dena juga yang punya basis itu cenderung bertambah jadi 54,8 persen (tingkat kepercayaan publik untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Majalengka)," ujar Burhanuddin, Rabu (25/9/2024).

Sementara, pasangan Karna dan Koko, Burhan mengatakan, belum terlihat ada peningkatan elektabilitas setelah kedua tokoh berpasangan di Pilkada Majalengka.

Burhan mengatakan hasil survei ini bukanlah hasil mutlak Pilkada 27 November. Sebab masih ada waktu untuk kedua pasangan kandidat meningkatkan popularitas dan elektabilitas masing-masing.

"Pemilihan ini bisa berubah, naik turun.  Eman jangan terlalu santai, Karna masih ada waktu jangan patah semangat apalagi dua setengah bulan bukan waktu yang pendek itu waktu yang panjang, selisih juga nggak terlalu jauh. Dua setengah bulan bisa membuat perubahan," pungkasnya.

 

