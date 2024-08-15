Usai Dilantik, Aleg Perindo Gusti Lanang Sidemen Hendrawata Siap Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Karangasem

KARANGASEM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem periode 2024-2029 dari Partai Perindo, Gusti Lanang Sidemen Hendrawata bertekad akan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Gusti Lanang Sidemen Hendrawata diketahui anggota legislatif dari daerah pemilihan (Dapil) 4, yaitu Kecamatan Sidemen dan Rendang.

"Kita akan perjuangan aspirasi masyarakat Karangasem," ujarnya usai prosesi pelantikan dirinya sebagai anggota DPRD Karangasem, Kamis (15/8/2024).

Gusti Lanang Sidemen Hendrawata diketahui resmi dilantik sebagai anggota DPRD Karangasem. Saat dilantik, dirinya didampingi sang istri, I Gusti Ayu Aryati.

Bukan hanya memperjuangkan aspirasi masyarakat, ia juga menyatakan siap senantiasa mendukung kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat Partai Perindo.

Partai Perindo berhasil merebut satu kursi di DPRD Kabupaten Karangasem periode 2024-2029. Diketahui, sebanyak 45 anggota DPRD terpilih periode 2024-2029 di Kabupaten Karangasem resmi dilantik dari jumlah tersebut sebanyak 21 anggota atau hampir setengahnya merupakan wajah baru. Dalam pelantikan juga ditetapkan Ketua DPRD sementara dari PDI Perjuangan I Wayan Suastika.





(Arief Setyadi )