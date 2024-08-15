Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Temui Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara 

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |19:06 WIB
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Temui Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara 
Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo/Okezone
A
A
A

JAKARTA  - Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo tiba di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta, Selatan..

Berdasarkan pantauan Okezone di lapangan, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) itu tiba di lokasi pada pukul 19.00 WIB.

Angela nampak mengenakan baju cokelat kemerahan dengan celana hitam. Setibanya di lokasi, Angela terlihat langsung memasuki kediaman presiden terpilih 2024-2029 itu.

Nampak Angela Tanoesoedibjo langsung disambut Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Sebelum Partai Perindo, Prabowo telah menemui Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono.

(Fahmi Firdaus )

      
