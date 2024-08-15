Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Klungkung, Aleg Perindo Putu Tika Winawan Bakal Kawal Aspirasi Masyarakat

JAKARTA - Putu Tika Winawan resmi dilantik sebagai Anggota Legislatif (Aleg) DPRD Klungkung. Ia diketahui maju dari Partai Perindo.

Usai dilantik, Putu Tika berjanji akan mengawal seluruh aspirasi masyarakat.

"Sesuai dengan tupoksi legislasi, budgeting dan kontrol sudah pasti kita maksimalkan mengawal aspirasi masyarakat," kata Putu Tika, Kamis (15/8/2024).

Putu Tika Winawan resmi dilantik menjadi menjadi anggota DPRD Klungkung. Politikus asal Desa Selat, Klungkung Bali ini kembali berkiprah menyuarakan suara rakyat di dewan Klungkung setelah 10 tahun istirahat.

Di partai barunya, Partai Perindo, Putu Tika Winawan, kembali duduk di kursi legislatif. Putu Tika terkenal sebagai julukan vocalis di dewan karena getol memberikan pemikiran atau menyuarakan aspirasi masyarakat.

Walau hanya sendiri, namun Tika akan terus berjuang membesarkan Partai Perindo di Kabupaten Klungkung. Putu Tika melenggang ke DPRD Klungkung dengan berbekal 1.700 suara dan menjadi satu satunya caleg dari Partai Perindo yang lolos ke kursi legislatif.

Sosok Putu Tika memang politisi senior di Kabupaten Klungkung. Tika sempat mencalonkan diri sebagai calon wakil Bupati Klungkung berpasangan dengan Tjokorda Raka.

(Puteranegara Batubara)