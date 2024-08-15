Advertisement
HOME NEWS NEWS

Perindo Kerahkan Kekuatan Partai Menangkan Mathius-Aryoko di Pilkada Papua

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |11:01 WIB
Perindo Kerahkan Kekuatan Partai Menangkan Mathius-Aryoko di Pilkada Papua
Perindo Serahkan Dukungan di Pilgub Papua. Foto: Okezone/Jonathan.
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo menyerahkan dukungan sekaligus B1-KWK kepada Mathius Fakhiri-Aryoko Rumaropen dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Papua. Dalam hal ini, Perindo akan mengerahkan kekuatan partai untuk mewujudkan kemenangan pasangan itu.

"Provinsi papua termasuk daerah di mana Perindo punya cukup banyak kursi, bahkan di provinsinya ktia punya cukup banyak kursi, jadi kami yakin bahwa ada banyak kekuatan partai yang bisa kita kerahkan," kata Wakil Ketua Umum Partai Perindo Michael Sianipar, Rabu, 14 Agustus 2024.

Para kader Perindo juga telah diinstruksikan untuk terus semangat bekerja. Ia pun yakin kadernya bakal memberikan peran penting bagi kemenangan ini.

"Ini sudah instruksi partai kita juga dengan semangat dan optimis bahwa nanti kader partai kami juga akan punya peran untuk bisa memenangkan," ujar Michael.

Michael juga berharap dukungan di Provinsi Papua terhadap Mathius-Aryoko mampu diteruskan. Hal ini termasuk dalam Pilkada pada tingkat kota/kabupaten.

"Harapan kami bisa punya gerakan yang selaras antara Pilgub dan Pilkada yang ada di Papua. Jadi berkaitan dengan strategi pemenangan nanti tentuk akan dibahas di timses yang dibentuk dan diumumkan pada saat pendaftaran," tutupnya.

(Puteranegara Batubara)

      
