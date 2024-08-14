Advertisement
HOME NEWS NEWS

Didukung Perindo, Bacawagub Papua Aryoko Rumaropen Bakal Sinergikan Legislatif dan Eksekutif

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |16:52 WIB
Didukung Perindo, Bacawagub Papua Aryoko Rumaropen Bakal Sinergikan Legislatif dan Eksekutif
Mathius Fakhiri dan Aryoko Rumaropen didukung Partai Perindo di Pilkada Papua (Foto: Jonathan Simanjuntak/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Aryoko Rumaropen didukung Partai Perindo untuk menjadi bakal Calon Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 di Provinsi Papua. Aryoko didukung untuk maju bersama bakal Calon Gubernur Mathius Fakhiri.

Jika terpilih nanti, ia berjanji bakal melakukan sinergitas terhadap Pemerintah Provinsi Papua bersama legislatif di wilayahnya. "Sinergitas itu harus secara terstruktur terbangun di tingkat provinsi baik pemerintah maupun legislatif," kata Aryoko, Rabu (14/8/2024).

Pihaknya mengapresiasi dukungan yang didapatkan dari Partai Perindo. Apalagi, Aryoko dan pasangannya merupakan pasangan pertama yang menerima B1 KWK dari Partai Perindo.

"Terbukti bahwa hari ini kami diserahkan surat mandat berupa B1KWK oleh ketua Partai Perindo untuk provinsi dan kami yang pertama kali menerima ini, kami menyampaikan terima kasih untuk itu," ujarnya.

Aryoko juga menyebut pemerintahannya ke depan bakal turut membawa program-program yang dicita-citakan dari Partai Perindo. "Tentu dengan program ke partai yang diusung Partai Perindo secara nasional tetapi juga mengerucut juga ke wilayah-wilayah, tentu kami akan komunikasi ke tingkat DPW terutama," pungkasnya.
 

(Arief Setyadi )

      
