Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Sambut Dukungan Perindo untuk Pilkada Papua, Bacawagub Aryoko: Terima Kasih

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |16:38 WIB
Sambut Dukungan Perindo untuk Pilkada Papua, Bacawagub Aryoko: Terima Kasih
Perindo Beri Dukungan di Pilkada Papua. Foto: Okezone/Jonathan.
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo memberikan dukungan sekaligus surat B1-KWK kepada pasangan Mathius Fakhiri - Aryoko Rumaropen untuk maju dalam Pilkada 2024 di Provinsi Papua. Aryoko menyambut dan mengapresiasi dukungan dari Partai Perindo.

"Hari ini kami diserahkan surat mandat berupa B1-KWK oleh Ketua Umum Partai Perindo untuk Provinsi. Kami yang pertama kali menerima ini, kami menyampaikan terima kasih untuk itu," kata Aryoko kepada wartawan di Kantor DPP Perindo, Rabu (14/8/2024).

Aryoko menyebut dia dan Mathius akan langsung melakukan sinergitas bersama kader-kader pengurus Perindo. Hal ini baik pada tingkat Provinsi hingga tingkat nasional.

"Kami akan melakukan komunikasi di tingkat DPW dan dengan Perindo di Papua sehingga memberikan dukungan kepada kami ke tingkat nasional," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068993/konsolidasi_pemenangan_di_pilkada_ntb-2vI6_large.png
Waketum Perindo: Survei Menunjukkan Hasil Positif Calon di Pilkada NTB 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068992/konsolidasi_perindo_di_pilkada_ntb-PBE0_large.png
Harapan Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Saat Konsolidasi Pemenangan Pilkada NTB 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068990/konsolidasi_pemenangan_perindo_di_pilkada_ntb-NDor_large.png
Konsolidasi Pilkada NTB, Waketum Perindo Optimis Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068986/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-yhRu_large.png
Dikunjungi Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo, Sitti Rohmi: Menambah Semangat Menangkan Pilkada 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068984/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-5aXq_large.png
Calon Kepala Daerah di NTB Termotivasi Menang Usai Dikunjungi Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068980/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-xnJz_large.png
Pesan Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Saat Konsolidasi Pemenangan Pilkada NTB 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement