Sambut Dukungan Perindo untuk Pilkada Papua, Bacawagub Aryoko: Terima Kasih

JAKARTA - Partai Perindo memberikan dukungan sekaligus surat B1-KWK kepada pasangan Mathius Fakhiri - Aryoko Rumaropen untuk maju dalam Pilkada 2024 di Provinsi Papua. Aryoko menyambut dan mengapresiasi dukungan dari Partai Perindo.

"Hari ini kami diserahkan surat mandat berupa B1-KWK oleh Ketua Umum Partai Perindo untuk Provinsi. Kami yang pertama kali menerima ini, kami menyampaikan terima kasih untuk itu," kata Aryoko kepada wartawan di Kantor DPP Perindo, Rabu (14/8/2024).

Aryoko menyebut dia dan Mathius akan langsung melakukan sinergitas bersama kader-kader pengurus Perindo. Hal ini baik pada tingkat Provinsi hingga tingkat nasional.

"Kami akan melakukan komunikasi di tingkat DPW dan dengan Perindo di Papua sehingga memberikan dukungan kepada kami ke tingkat nasional," jelasnya.