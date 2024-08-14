Perindo Dukung Mathius Fakhiri-Aryoko Rumaropen Maju Pilgub Papua, Michael Sianipar : Semoga Bisa Fokus Bangun Daerahnya

JAKARTA - Partai Perindo memberikan dukungan sekaligus surat B1-KWK kepada pasangan Mathius Fakhiri-Aryoko Rumaropen. Keduanya didukung untuk maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 di Provinsi Papua.

Penyerahakan surat B1-KWK dilakukan di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (14/8/2024). Partai Perindo berharap pasangan ini dapat memajukan Provinsi Papua dan berfokus pada pembangunan di wilayah itu.

"Kita berharap bahwa amanah yang telah diberikan ini nanti memenangkan pemilihan Gubernur dengan mandat dari banyak sekali partai politik dan harapannya bisa fokus pada pembangunan di Papua," kata Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Michael Sianipar, Rabu.

Tak hanya itu, ia juga berharap agar pasangan ini dapat turut mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Hal itu menurutnya yang akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

"Itu harapan kami dan itu yang juga dicita-citakan partai Perindo," kata dia.