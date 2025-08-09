Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pilkada Ulang Pangkalpinang, Saparudin Dirundung Duka Kakaknya Meninggal Sebelum Debat Terbuka

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |20:31 WIB
Pilkada Ulang Pangkalpinang, Saparudin Dirundung Duka Kakaknya Meninggal Sebelum Debat Terbuka
Saparudin dirundung duka kakaknya meninggal sebelum debat terbuka (Foto: Ist)
A
A
A

PANGKALPINANG – Suasana duka menyelimuti gelaran debat terbuka pilkada ulang Pangkalpinang. Sebab, salah satu calon wali kota, Saparudin, harus kehilangan kakak tercintanya, Zurlia binti Masyarif.

Zurlia mengembuskan napas terakhir di usia 70 tahun pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 18.45 WIB, sesaat sebelum debat terbuka. Tangis Saparudin pun pecah, karena Zurlia bukan sekadar kakak, melainkan pengganti figur seorang ibu.

“Beliau yang membesarkan saya. Beliau menggantikan peran ibu, membiayai saya kuliah dari awal hingga saya bisa menjadi seperti sekarang,” katanya, dikutip Sabtu (9/8/2025).

Kepergian kakaknya menjadi pukulan telak bagi Saparudin di saat dirinya tengah berjuang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Hal yang sama turut dirasakan oleh para pendukungnya, yang tergambar dalam suasana di arena debat tersebut.

Kendati demikian, Saparudin tetap menyampaikan visi dan misinya dengan tenang dalam debat. Dukungan dan doa untuknya pun mengalir, yang menurut Saparudin merupakan bentuk penghormatan terakhir bagi kakaknya yang sangat berjasa dalam hidupnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432/bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350/kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317/mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136309/pilkada-U130_large.jpg
DPR Rapat dengan KPU-Bawaslu Evaluasi PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/340/3132163/psu-GfO3_large.jpg
PSU Pilkada Kukar, Quick Count SCL: Aulia-Rendi 56,56%, Awang–Ahmad 14,31%, Dede-Alif 29,13%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/337/3131741/pilkada-p0y7_large.jpg
PSU Pilkada di Daerah Ini Dipercepat dari Tanggal yang Ditentukan, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement