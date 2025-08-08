KPU: PSU Pilkada Papua 2025 Paling Aman dan Sukses Sepanjang Sejarah

JAYAPURA - Provinsi Papua baru saja melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Rabu, 6 Agustus 2025.

Anggota KPU Provinsi Papua Yohannes Fajar Kambon mengatakan, pelaksanaan PSU Pilkada Papua 2025 menjadi pilkada teraman dan terkondusif sepanjang sejarah di Bumi Cenderawasih

“Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah PSU kemarin itu paling aman, paling damai, tidak ada masalah dan paling kondusif sepanjang sejarah pemilihan kepala daerah di Papua," ujar Yohannes Fajar Kambon, Jumat (8/8/2025).

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni berterima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh KPU Provinsi Papua.

Fatoni menegaskan, keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja sama seluruh pihak serta partisipasi aktif masyarakat Papua dalam menjaga kedamaian dan ketertiban selama proses demokrasi berlangsung.

“Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada KPU Provinsi Papua atas penilaian yang sangat positif ini,”ujarnya.

“Ini adalah bukti bahwa jika kita semua bersinergi dan saling percaya, Papua mampu menunjukkan bahwa demokrasi bisa berjalan damai, aman, dan bermartabat,” lanjut Fatoni.

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen yang terlibat, mulai dari Forkopimda, TNI, Polri, penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh warga Papua.

“Capaian ini adalah keberhasilan kita bersama. Terima kasih kepada masyarakat Papua yang telah menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi. Ini menjadi semangat baru bagi kita semua bahwa Papua bisa dan Papua damai itu nyata,” tegas Fatoni.