HOME NEWS NUSANTARA

Lantik 92 Pejabat Papua, Pj Gubernur Fatoni: Saya Peringatkan Tetap di Jalan yang Lurus

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |13:58 WIB
Lantik 92 Pejabat Papua, Pj Gubernur Fatoni: Saya Peringatkan Tetap di Jalan yang Lurus
Pelantikan 92 pejabat Papua (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

JAYAPURA – Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni melantik 92 pejabat administrator dan pengawas di lingkup Pemerintah Provinsi Papua. Saat pelantikan, ia mengingatkan semua agar tetap berada di jalan yang lurus.

Pelantikan tersebut, kata Fatoni, dilakukan untuk menggenjot kinerja organisasi pada lingkup Pemprov Papua. Mereka akan mengisi jabatan yang kosong dan mengukuhkan pegawai yang tidak ada jabatan karena perubahan struktur organisasi.

“Oleh karena itu, saya meminta kepada pejabat yang dilantik segera menyesuaikan diri, segera pelajari tugas pokok dan fungsinya, kuasai peraturan perundang-undangan, kuasai substansi kemudian ikuti seluruh ketentuan yang ada,” ujarnya, dikutip Jumat (8/8/2025).

Ia mengingatkan para pejabat yang dilantik agar bekerja keras dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Sebab, kinerja yang baik merupakan buah dari kerja keras. Selain itu, ia juga mendorong agar terus melakukan inovasi untuk memaksimalkan kinerja.

“Tidak lupa kita juga harus menjaga akuntabilitas, kita jaga integritas karena proses di pemerintahan akan dilaksanakan audit dan pemeriksaan, mulai dari audit internal, eksternal hingga penegakkan hukum. Maka saya tekankan kita perlu saling mengingatkan, saling memberikan informasi agar kita semua berada di jalan yang lurus,” katanya.

Pelantikan tersebut digelar di Gedung Negara, Jayapura, Papua, Kamis 7 Agustus 2025 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Mereka yang dilantik  telah diproses dan mendapat persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara RI dan Menteri Dalam Negeri RI.

“Saya Penjabat Gubernur Papua Agus Fatoni dengan ini resmi melantik saudara saudari yang namanya disebut dalam nomenklatur Keputusan  Penjabat Gubernur Papua Nomor SK.800.1.3.3-8223 tanggal 7 Agustus 2025 sebagai pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Saya percaya bahwa saudara saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan di atas pundak saudara saudari semua. Semoga Tuhan menyertai kita semua,” katanya.

(Arief Setyadi )

      
