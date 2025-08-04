Pj Gubernur Papua Sidak Sekolah Rakyat di Biak Numfor Jelang Beroperasi

PAPUA - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni menyambangi salah satu Sekolah Rakyat di Kampung Ibdi, Biak Numfor, Papua. Sekolah rakyat merupakan salah satu program Pemerintah yang ditujukan khusus untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Hari ini saya dan jajaran pemerintah provinsi dan juga kabupaten meninjau dan mengecek sekolah rakyat yang ada di Biak Numfor,” ujar Fatoni dikutip, Senin (8/4/2025).

Fatoni meninjau sarana dan prasarana yang ada di Sekolah Rakyat di Biak Numfor. Sejumlah fasilitas pun sudah terlihat siap digunakan, seperti laboratorium komputer, laboratorium IPA, asrama putra dan putri, auditorium, ruang makan dan ruang ibadah.

“Tadi kami mulai lihat dari sekolahnya atau kelasnya, kelas sudah tersedia ada lima kelas untuk 100 anak kemudian kami juga mengecek untuk asramanya tersedia 25 kamar dan masing-masing kamar 4 orang, ada juga ruang makan,” ungkapnya.

“Jadi dari sisi sarana dan prasarana sudah cukup memadai dan ini siap beroperasi nanti pada awal Agustus. Gurunya sudah siap, muridnya sudah siap,” lanjutnya.

Saat ini tercatat 100 siswa/siswi yang terdiri dari 52 perempuan dan 48 laki-laki yang dibagi menjadi empat rombongan belajar (rombel). Sementara itu, terdapat 14 orang tenaga pendidik yang akan mengajar di sekolah ini.

Dia juga memberikan motivasi kepada anak-anak Papua untuk terus semangat belajar karena Pemerintah Pusat telah menyediakan berbagai program sekolah gratis dan beasiswa bagi para anak Indonesia, terutama Papua.