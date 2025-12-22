Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Prabowo Dorong Pembangunan di Wilayah 3 T, Honai Adat Elaboge Jadi Kampung Percontohan Papua

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |18:19 WIB
Prabowo Dorong Pembangunan di Wilayah 3 T, Honai Adat Elaboge Jadi Kampung Percontohan Papua
Honai Adat Elaboge Jadi Kampung Percontohan Papua
A
A
A

JAYAWIJAYA – Pemerintah Pusat mendukung pembangunan Honai Adat di Kampung Elaboge, Distrik Silo Karno Doga, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya sekaligus pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal.

Dukungan pembangunan ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto, dalam mendorong pemerataan pembangunan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Stafsus Menhan Bidang Kedaulatan NKRI, Lenis Kogoya mengatakan, makna dan pelestarian honai tidak bisa dilepaskan dari jati diri masyarakat Papua.

“Honai bukan sekadar rumah adat, tetapi simbol persatuan, pusat musyawarah, dan tempat pendidikan budaya yang diwariskan turun-temurun. Dengan melestarikan honai, kita menjaga identitas nasional sekaligus memperkuat kedaulatan NKRI di tanah Papua,"ujarnya, Senin (22/12/2025).

Honai kata dia juga menjadi bukti bahwa pembangunan tidak hanya berbicara tentang infrastruktur besar, tetapi juga tentang warisan budaya yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

“Pemerintah hadir di tengah rakyat dengan mendukung pelestarian honai sebagai ikon budaya Papua Pegunungan, yang sekaligus menjadi daya tarik wisata dan sumber ekonomi lokal," ujar Lenis Kogoya.

Kepala Kampung Elaboge sekaligus Kepala Suku Besar Distrik Silo Karno Doga, Habo Holago, menambahkan, secara historis kampung tersebut memiliki enam honai adat yang menjadi bagian dari tatanan kehidupan masyarakat.

 

