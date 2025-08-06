Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

PSU Pilkada Papua, Golkar: Hasil Exit Poll Paslon Mari-Yo Unggul 57 Persen

Edy Siswanto , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |17:25 WIB
PSU Pilkada Papua, Golkar: Hasil Exit Poll Paslon Mari-Yo Unggul 57 Persen
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Papua, Ahmad Doli Kurnia (Foto: Dok)
A
A
A

JAYAPURA - Pasangan Mathius Fakhiri – Aryoko Rumaropen (Mari-Yo) unggul berdasarkan hasil exit poll pada pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua. PSU digelar pada hari ini, Rabu (6/8/2025) sejak pukul 07.00 hingga 13.00 WIT.

Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Papua, Ahmad Doli Kurnia, saat menggelar jumpa pers di Jayapura, Papua.

“Saat ini, kami sudah mengantongi hasil exit poll dari seluruh wilayah Papua. Berdasarkan data sementara, Paslon 02 unggul dengan perolehan 57 persen suara, dibandingkan paslon lawan yang memperoleh 43 persen. Margin of error-nya sebesar 4,5 persen,” ujar Doli.

Doli menyampaikan rasa syukurnya atas partisipasi masyarakat Papua dalam proses pemilihan umum yang berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan proses pemungutan suara berjalan lancar.

“Ini hari yang membahagiakan bagi kita semua, insya Allah juga bagi rakyat Papua. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya,” ucapnya.

