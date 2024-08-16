Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Tingkatkan Literasi, MNC Peduli Dirikan Dua Rumah Baca di Cianjur

Ricky Susan , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |17:39 WIB
Tingkatkan Literasi, MNC Peduli Dirikan Dua Rumah Baca di Cianjur
Rumah Baca MNC Peduli. (Foto: Okezone/Ricky Susan)
A
A
A

CIANJUR - MNC Peduli melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa mendirikan dua rumah baca di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Lokasi rumah baca yang didirikan oleh MNC Peduli ini merupakan lokasi yang terdampak bencana gempa di Cianjur pada awal tahun 2022.

Literasi tidak hanya keterampilan dalam menulis dan membaca, tetapi juga dapat memahami, menganalisa dan mengartikannya. Literasi saat ini juga harus mampu mengasah kreativitas dan bersosialisasi seseorang.

Hadirnya rumah baca merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan literasi dengan mengajak anak-anak agar gemar membaca. Fasilitas rumah baca yang lengkap dan nyaman diharapkan mampu menarik anak-anak untuk datang ke rumah baca.

Kedua rumah baca tersebut yaitu Pojok Baca Binar yang terletak di area Kantor Kecamatan Cugenang dan Saung Baca Kirana di Kawasan Wisata Sawala Tani, Desa Sukamanah, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur.

MNC Peduli juga turut memberikan perlengkapan rumah baca seperti buku bacaan berbahasa Indonesia maupun bilingual, meja lipat, lemari buku, karpet, mainan edukasi, screen proyektor, alat mewarnai dan lainnya. 

“Kami bersyukur dapat membantu mendirikan dua rumah baca sekaligus di Cianjur. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, kami berharap anak-anak dapat bersemangat dan menambah motivasi mereka dalam membaca serta semakin terampil dan kreatif dalam berkarya”, ujar Head of CSR Tengku Havid.

Sementara itu, Kepala Desa Sukamanah Dani Surya Pradana mengatakan, pihaknya menerima bantuan Saung Baca MNC Peduli di Desa Sukamanah yang berlokasi di lokasi Agro Wisata.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3185054//mnc_peduli-rAeL_large.jpg
Dukung Ekonomi Hijau, MNC Peduli Raih 2 Penghargaan di Indonesian Circular Economy Award 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/340/3183221//mnc_peduli-yzJN_large.jpg
HUT Ke-36 MNC Group, MNC Peduli Bantu Perbaikan Kantor SDN Babakan Kencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/340/3183204//mnc_peduli-nyJV_large.jpg
Edukasi Memasak Sehat bagi Ibu-Ibu, Chef: Biar Suami dan Anak Betah Makan di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183202//mnc_peduli-vOdA_large.jpg
Antusias Ikut Edukasi Memasak MNC Peduli, Peserta: Saya Akan Terapkan di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/340/3183189//mnc_peduli-0LYe_large.jpg
HUT Ke-36 MNC Group, MNC Peduli Gelar Edukasi dan Masak Makanan Sehat Bergizi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182453//mnc_university_latih_anggota_pmr_jadi_generasi_cerdas_digital-uM25_large.jpg
Cegah Hoaks, MNC Peduli dan MNC University Latih Anggota PMR Jadi Generasi Cerdas Digital
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement