Tingkatkan Literasi, MNC Peduli Dirikan Dua Rumah Baca di Cianjur

CIANJUR - MNC Peduli melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa mendirikan dua rumah baca di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Lokasi rumah baca yang didirikan oleh MNC Peduli ini merupakan lokasi yang terdampak bencana gempa di Cianjur pada awal tahun 2022.

Literasi tidak hanya keterampilan dalam menulis dan membaca, tetapi juga dapat memahami, menganalisa dan mengartikannya. Literasi saat ini juga harus mampu mengasah kreativitas dan bersosialisasi seseorang.

Hadirnya rumah baca merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan literasi dengan mengajak anak-anak agar gemar membaca. Fasilitas rumah baca yang lengkap dan nyaman diharapkan mampu menarik anak-anak untuk datang ke rumah baca.

Kedua rumah baca tersebut yaitu Pojok Baca Binar yang terletak di area Kantor Kecamatan Cugenang dan Saung Baca Kirana di Kawasan Wisata Sawala Tani, Desa Sukamanah, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur.

MNC Peduli juga turut memberikan perlengkapan rumah baca seperti buku bacaan berbahasa Indonesia maupun bilingual, meja lipat, lemari buku, karpet, mainan edukasi, screen proyektor, alat mewarnai dan lainnya.

“Kami bersyukur dapat membantu mendirikan dua rumah baca sekaligus di Cianjur. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, kami berharap anak-anak dapat bersemangat dan menambah motivasi mereka dalam membaca serta semakin terampil dan kreatif dalam berkarya”, ujar Head of CSR Tengku Havid.

Sementara itu, Kepala Desa Sukamanah Dani Surya Pradana mengatakan, pihaknya menerima bantuan Saung Baca MNC Peduli di Desa Sukamanah yang berlokasi di lokasi Agro Wisata.