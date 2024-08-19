Perindo Optimis 90 Calon Kepala Daerah yang Didukung Bisa Penuhi Kebutuhan Masyarakat di Tiap Daerahnya

JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM, Tama S Langkun menekankan, 90 Calon Kepala Daerah (Cakada) yang diberikan surat dukungan diyakini bisa memberikan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah kontestasi Pilkada 2024.

"Tentu strategi yang kita minta kerjakan di daerah itu semua akan sangat menyesuaikan kebutuhan masyarakatnya. Kepada permintaan masyarakatnya di masing-masing daerah," kata Tama di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (19/8/2024)

Menurutnya, Tim Desk Pilkada yang dibentuk DPP Partai Perindo telah melakukan berbagai pertimbangan sebelum akhirnya memberikan rekomendasi pada seseorang untuk maju di Pilkada 2024. Tahapan seleksi pun telah dilakukan oleh nama-nama yang bakal maju ke Pilkada 2024 hingga akhirnya sosok tersebut bisa diberikan rekomendasi oleh DPP Partai Perindo.

"Artinya nama-nama yang sekarang kita berikan persetujuan form B1KWK itu semuanya sudah melewati proses seleksi yang cukup panjang. Kita lihat mulai dari surveinya, kita lihat mulai dari komposisi koalisi partainya, terpenting kita juga mendengarkan aspirasi dari pengurus partai di tingkat daerah, termasuk semua anggota legislatif kita di tingkat daerah," tuturnya.