HOME NEWS JATIM

Ada Upacara Hari Juang Polri, Rekayasa Lalin Diberlakukan di Sejumlah Ruas Jalan Kota Surabaya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |18:25 WIB
Ada Upacara Hari Juang Polri, Rekayasa Lalin Diberlakukan di Sejumlah Ruas Jalan Kota Surabaya
Rekayasa Lalin. Foto: Humas Polri.
A
A
A

SURABAYA - Kepolisian Negara Republik Indonesia akan menggelar Upacara Hari Juang Polri pada Rabu, 21 Agustus 2024. Peringatan momentum itu merupakan yang pertama kali dan dilaksanakan di Monumen Perjuangan Polri, di Jalan Polisi Istimewa, Kota Surabaya.

Polisi telah mempersiapkan skema rekayasa lalu lintas. Beberapa pengalihan arus di sekitar simpang empat tersebut juga telah disiapkan.

Satlantas Polrestabes Surabaya akan mengalihkan arus kendaraan baik dari arah utara menuju ke selatan. Begitupun sebaliknya untuk kendaraan dari arah Jalan Dr Soetomo dan Jalan Dinoyo menuju Polisi Istimewa, Surabaya.

Pengalihan arus akan dilaksanakan untuk kendaraan sejak dari simpang empat Urip Sumoharjo, Surabaya. Kendaraan ke arah Jalan Urip Sumoharjo menuju ke selatan akan diarahkan ke Jalan Pandegiling menuju Jalan Dinoyo, Surabaya. Selanjutnya diarahkan ke Jalan Polisi Istimewa ke arah Darmo.

"Sisi selatan Jalan Polisi Istimewa tidak kami tutup namun kami arahkan Jalan Darmo," kata Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Arif Fazlurrahman, Senin (19/8/2024).

 

