HOME NEWS INTERNATIONAL

Ukraina Tembak Jatuh 3 Rudal dan 25 Pesawat Nirawak yang Ditembakkan Rusia

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |18:15 WIB
Ukraina Tembak Jatuh 3 Rudal dan 25 Pesawat Nirawak yang Ditembakkan Rusia
Pertahanan udara Ukraina menembak jatuh tiga rudal dan 25 pesawat nirawak yang ditembakkan Rusia dalam serangan semalam (Foto: AP)
A
A
A

UKRAINA - Pertahanan udara Ukraina menembak jatuh tiga rudal dan 25 pesawat nirawak yang ditembakkan Rusia dalam serangan semalam pada Selasa (20/8/2024). Angkatan Udara Ukraina dalam sebuah pernyataan di aplikasi perpesanan Telegram mengatakan bahwa serangan itu menargetkan sembilan wilayah Ukraina di bagian tengah, utara, dan selatan negara itu.

Administrasi militer ibu kota Ukraina di Telegram sebelumnya melaporkan unit pertahanan udara terlibat dalam upaya untuk menangkis serangan udara Rusia di Kyiv. Saksi mata Reuters mendengar ledakan dari apa yang terdengar seperti unit pertahanan udara yang sedang beroperasi.

Sebelumnya  Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy mengatakan pada Senin (19/8/2024) bahwa serangan negaranya terhadap wilayah Kursk Rusia menunjukkan bahwa ancaman pembalasan Kremlin hanyalah gertakan. Dia mendesak sekutu Kyiv untuk melonggarkan pembatasan penggunaan senjata yang dipasok asing.

Zelenskiy mengatakan pasukan Ukraina sekarang menguasai lebih dari 1.250 kilometer persegi dan 92 permukiman di wilayah Kursk. Sedangkan Rusia mengatakan Ukraina telah menyerang jembatan ketiga di wilayah tersebut, yang mempersulit upaya Rusia untuk mengusir serangan Ukraina.

Ukraina melancarkan serangan mendadaknya terhadap wilayah Rusia pada tanggal 6 Agustus, invasi terbesar Rusia sejak Perang Dunia Kedua, dalam sebuah operasi yang menurut Kyiv ditujukan untuk menciptakan zona penyangga dan melemahkan mesin perang Rusia.

 

Halaman:
1 2
      
